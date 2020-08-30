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Dünya Türkiye'den Türk düşmanı Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı
Dünya

Türkiye'den Türk düşmanı Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki eylemlere ilişkin olarak yaptığı, "Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır." sözlerine Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:47:00 - 2020-08-30 23:13:29
Türkiye'den Türk düşmanı Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Paris'te gazetecilere yaz dönemi boyunca yapılanlar hakkında yaptığı bilgilendirmede, Türkiye'nin sözlerle deği, eylemlerle yapılanlara baktığına dikkat çeken Macron, Türklerin söz ve eylemleri dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu belirterek, "Ülkemizin bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır.” demişti. Macron ayrıca bu yaz Fransa'nın Doğu Akdeniz'de attığı adımların sert ve ölçülü olduğunu belirtmişti. Macron ayrıca Türkiye'nin bir NATO ülkesine yakışır bir şekilde dış politika belirlemediğini iddia etmişti.

"Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un sözlerine tepki göstererek, Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanının geldiğini Türkiye'nin donanma gönderenleri caydıracak güç ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Aksoy ayrıca, emperyalist ülkelerin cetvelle harita çizdiği günlerin geride kaldığını söyledi.

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Yorumlar

trabzon

ALKIŞŞŞŞ
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aziz

helal olsun dis islerine...  
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