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Gündem Türkiye'den terör sevici Macron'a sert tepki
Gündem

Türkiye'den terör sevici Macron'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teröristlerle görüşmesine sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 15:14:00 -
Türkiye'den terör sevici Macron'a sert tepki

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.

Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir.

Sözkonusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye’nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz."

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