Türkiye'den taziye mesajı
Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dubai-Kozhikode seferi yapan uçağın iniş sırasında kaza geçirdiği belirtilerek, "Hindistan Havayollarının Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.
Açıklamada, "Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.