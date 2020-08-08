  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:36:00 -
Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dubai-Kozhikode seferi yapan uçağın iniş sırasında kaza geçirdiği belirtilerek, "Hindistan Havayollarının Dubai-Kozhikode seferini gerçekleştiren IX-1344 sefer sayılı yolcu uçağının inişe geçtiği sırada Calicut Havaalanında meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş, Porto'nun yıldızına teklif yaptı
Spor

Beşiktaş, Porto'nun yıldızına teklif yaptı

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen yıldız oyuncu Ze Luis için girişimlerini hızlandırdı.
Yunanistan'dan Türkiye kararı: Kapatılıyor
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye kararı: Kapatılıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilim tırmanırken Atina’nın İpsala Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi Sınır K..
AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler
Gündem

AK Parti'den saygısız ifadelerle Abdurrahman Dilipak'a linç girişimi! 81 ilde harekete geçtiler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, feministlerin fuhşiyata teşvik etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ifadesinin çarpıtılması ü..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı