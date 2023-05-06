Türkiye'den Suriye kararı! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında Moskova'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantı için 10 Mayıs tarihinin teyit edildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Suriye konulu gelişmelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında ilk kez yapılacak 4'lü dışişleri bakanları toplantısının 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenmesi konusunda Moskova yönetiminin tarihi teyit ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktardı.

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"İleride çok karmaşık zor bir tablo olacak. Suriye rejimiyle, yönetimiyle angajmana girdik, şimdilik işliyor" diyen Çavuşoğlu, 10 Mayıs'taki dışişleri bakanları toplantısından sonra belki basın toplantısı yapılabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "O günkü görüşmelerimizde hangi konuda mutabık kalırız, önceden net söylemek mümkün değil" diye devam etti.

Çavuşoğlu, "Suriye yönetiminin şu soruyu net bir şekilde cevaplaması lazım. Askeri çözüme mi inanıyorsun halen yoksa siyasi çözüm mümkün mü? Bu ikisinin ortası olmaz. Askeri çözüm mümkün değil. Yönetim, siyasi çözümden yana tavır alırsa olasılık yükselir. Yok ben ne olursa olsun herkesle savaşmaya devam edeceğim derse, on yıllar sürer. O zaman Suriye'nin bölünme riski var, insanların göç etme riski fazla çünkü içeride ekonomik durumda o kadar iyi değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 2022'nin Ağustos ayında yaptığı açıklamada Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021’de görüştüğünü kamuoyuna duyurmuştu.