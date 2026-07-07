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Gündem Türkiye'den siyonist çeteye sert cevap: Doğruları söylemeye devam edeceğiz!
Gündem

Türkiye'den siyonist çeteye sert cevap: Doğruları söylemeye devam edeceğiz!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye'den siyonist çeteye sert cevap: Doğruları söylemeye devam edeceğiz!

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in el kanlı yöneticilerinin son günlerde Türkiye hakkında artan asılsız iddia ve dezenformasyon faaliyetlerine cevap verdi. Açıklamada "Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışsa da Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin son günlerde artan asılsız iddiaları ve dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddiaların bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtilerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır. Öte yandan, söz konusu çabalar, artık uluslararası kamuoyunu ikna etmemekte, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını, bölgedeki işgal ve ilhak politikaları ile istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gizlemeyi başaramamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN AMACI BARIŞ VE REFAH

Türkiye'nin amacının, bölgedeki tüm ülke ve halkların barış, istikrar ve refah içinde yaşaması olduğu belirtilen açıklamada, bu anlayışla, bir kez daha İsrail'e yapıcı ve barışçı bir politika izleme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.

 

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Sizi etkili kınıyoruz Yahudi katiller..Hem de çok pis bir kınama..
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