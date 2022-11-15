Türkiye'den satın almışlardı... Geçit töreninde böyle görüntülendi

Bangladeş’te gerçekleştirilen resmi törende TRG-230 füze sistemleri ülke güvenlik birimlerinin hizmetine giriş töreninde sergilendi. Törende TRG-230 füze sistemlerinin fırlatma aracı (TEL) mühimmat taşıma / yükleme araçları ile birlikte komuta kontrol merkezi de yer aldı.

Bangladeş ordusunun envanterinde halihazırda Roketsan’ın TRG-300 Kaplan füze sistemi de yer alıyor. Bangladeş ordusunun hizmetine giren TRG-230 füze sistemleri ROKETSAN tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sisteminden (lançerden) 12 adet ateşlenebilecek şekilde tasarlandı. Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi ayrıca TRG-300 füzelerini de ateşleyebilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip ateş destek silah sistemidir.

Bangladeş ordusuna TRG-230 / 300 füze sistemlerinin teslimatı ROKETSAN tarafından 4 kafile şeklinde gerçekleştirilecekti. Yapılan ilk kafile teslimatta Bangladeş Ordusu’nun Topçu Alayı’na 120 km menzile sahip TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi teslim edildi. ROKETSAN tarafından Bangladeş Ordusuna gerçekleştirilen ikinci kafile teslimatta ise TRG-230 füze sistemleri yer aldı.

Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina, Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed ve diğer yetkililerin de katılımı ile düzenlenen törenle ROKETSAN’dan teslim alınan TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi tanıtıldı.

Törende konuşma yapan Başbakan Şeyh Hasina, TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi ile ilgili olarak, “Bu modern sistemin Bangladeş Ordusunu güçlendireceğine ve ordu personelinin mental gücünü ve güvenini artıracağına inanıyorum” dedi.

Başbakan Hasina, TRG-300 KAPLAN Füze Sistemlerinin Savar Kantonunda konuşlu Bangladeş Silahlı Kuvvetleri’nin 51’inci ÇNRS Alayı’nda hizmet vereceğini açıklamıştı.

DefenceTürk