Türkiye’den Rusya’ya uçak faciasıyla ilgili başsağlığı mesajı Dışişleri Bakanlığı, Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve Hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.