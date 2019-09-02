Türkiye'den petrol adımı!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Diyarbakır sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.02 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 9 bin 134 hektarlık petrol işletme ruhsat sahasına 6 bin 95 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.
Söz konusu kararın, işletme ruhsatına eklenen alanda TPAO'nun sunduğu programa uygun olarak, 3 yıl içinde 2 kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi şartıyla alındığı belirtildi.
KAYNAK:AA
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