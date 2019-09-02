Türkiye'den önemli Bor hamlesi! Satışlara başlanıyor

Yılın ilk 6 ayında satışı 20 bin tona ulaşan BORON’un sıvı bulaşık temizlik ürünü de piyasaya sunulacak.

Hedefin yüzde 75'ine ilk 6 ayda ulaşıldı

BORON, bu yıl için konulan yaklaşık 30 bin tonluk hedefini aşacak. Bu yıl için planlanan hedefin yüzde 75'ine ilk 6 ayda ulaşılmış olacak.

Kapasite artırımı için ek mesai

Taleplere cevap verebilmek için üretim kapasitesi ve mesai saatleri artırıldı. BORON çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü ve yüzey temizleyici olarak tüketicilerin kullanımına sunulacak. Büyük zincir marketler ve mahalle bakkallarında da satılan BORON'a yurt dışından da talep var.