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Ekonomi Türkiye'den 'nükleer' bomba
Ekonomi

Türkiye'den 'nükleer' bomba

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:58:00 -
Türkiye'den 'nükleer' bomba

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu NGS ile Türk firmalarının büyük deneyim kazandığını belirterek, “Türk nükleer sanayiciler, dünyaya açılmaya hazır” dedi.

Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Genel Kurulu yapıldı. Alikaan Çiftçi, yeniden NIATR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yeni dönemde Türkiye’nin nükleer hedefleriyle uyumlu olarak daha etkin çalışmalara imza atacaklarını kaydeden NIATR Başkanı Alikaan Çiftçi, “Nükleer enerji ise bugün dünyada enerji sorunlarının bir çözümü olarak hükümetlerin programlarında yer alıyor. Hem yeni nükleer santral projeleri hem de küçük nükleer reaktörler (SMR) için yoğun çalışmalar sürüyor” dedi.

‘Akkuyu, know-how kazandırdı”

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) nükleer enerjinin geleceğine ilişkin tahminine göre, nükleer elektrik üretim kapasitesinin 2050’ye kadar iki katından fazla artacağını kaydeden Çiftçi, “Bu kapsamda hem Türkiye’nin büyüyen nükleer hedefleri hem de dünyadaki bu tablo nedeniyle biz nükleer sanayiciler olarak rolümüzü ve etkinliğimizi güçlendireceğiz. Ortadoğu ve Afrika’da yeni nükleer santral projelerinde Türk şirketlerinin imzası olsun istiyoruz.

Akkuyu NGS ile Türk firmaları nükleer enerji sektöründe hem inşaat yapımı hem de malzeme üretimi konusunda büyük deneyim ve know-how kazanmaya devam ediyor. Türk nükleer sanayiciler, yeni projelere, dünyaya açılmaya hazır” diye konuştu. NIATR’ın Türk iş dünyasının nükleer sektördeki hedefleri için rolünün önemli olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Dünya nükleer sektöründe NIATR’ın tanınan ve bilinen bir kuruluş olması için çok emek harcadık.

Dünya Nükleer Birliği dâhil çok sayıda kuruluşa üye olduk, çok sayıda iş birliği anlaşması yaptık. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ve IAEA dâhil çok sayıda önemli kuruşla güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduk. Yolumuz uzun ancak geldiğimiz noktayı da çok iyi buluyoruz. Türk nükleer iş dünyası dünyada da tanınmaya başladı” dedi.

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