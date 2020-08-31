Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te Kuran'a yapılan saygısızlığa karşı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Norveç'te bir grup İslam düşmanının ve ırkçıların Kuran'a saygısızlığını şiddetle kınıyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil, hukukun üstünlüğünü ve demokratik sistemlerini de hedef alıyor. Yıkıntılar bulundukları toplumu bir virüs gibi çevreliyor ve tahrip ediyor. "ifadeleri kullanıldı.

Hastalıklı zihniyetlerle savaşmanın ancak bu fikirleri yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacağına değinen açıklamada, ırkçılık ve İslamofobiyi ifade özgürlüğü kapsamında görmenin son derece yanlış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ana akım siyasi partilerin bu ırkçı söylemi sırf oylama uğruna engellememesinin veya kısmen benimsemesinin ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi ve şu noktalara dikkat çekildi:

"Türkiye her zaman faşist ırkçı hareketlerle savaşmaya devam edecek. Bu bağlamda Avrupalı ​​siyasetçiler ve Avrupa kurumları bu tehlikede, ciddiye almaya ve onunla mücadele etmeye çağrılıyoruz. Ne yazık ki kutsal kitabımıza karşı bu tür eylemler, özel demokrasi, insan haklarının üstünlüğü ve hukukun üstünlüğü konuları "Ön planda olduğunu iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yıldır giderek artan bir şekilde yaşanıyor. Norveç makamlarından, geçen Kasım ayına benzer şekilde bu eylemin tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz. "

Kuran, Norveç'in başkenti Oslo'da dün parlamento önünde İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun düzenlediği eylemde parçalandı.



