Türkiye’den ‘Mühendis kız’ atağı

Türkiye’de mühendislik alanlarından mezun olan kız öğrencilerin oranı 2015 yılında yüzde 28 iken 2021 yılında yüzde 29'a yükselerek OECD'nin yüzde 28'lik ortalamasını geride bıraktı. Bu oran, Türkiye'nin mühendislik bölümlerinde cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelesindeki kararlılığını gösteriyor.

Son yıllarda, üniversiteden mezun olan kız öğrencilerin oranlarında önemli bir artış gözlemleniyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından 2023 yılında yayınlanan “Bir Bakışta Eğitim” raporuna göre, yükseköğretim kurumlarından mezun olma oranına bakıldığında OECD ortalamasına göre yüzde 58, Türkiye’de ise yüzde 53’lük oranla çoğunluğu kız öğrencilerin oluşturduğu görülüyor. Mezun olanların yarısından fazlasını kız öğrencilerin oluşturması, geleneksel cinsiyet kalıplarının tersine döndüğüne işaret ediyor.



TÜRKİYE BU ALANDA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDETMİŞ DURUMDA

2021 yılında OECD ülkelerinde STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında üniversite mezunlarının yüzde 33'ünü kız öğrenciler oluşturuyor. Mühendislik gibi bazı STEM alanlarında bu oran yüzde 28'e düşüyor. STEM alanlarında cinsiyet eşitsizliği hala devam etse de Türkiye bu alanda önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda. OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2023” raporunda yer alan bilgilere göre Türkiye’de mühendislik alanlarından mezun olan kız öğrencilerin oranı 2015 yılında yüzde 28, 2021 yılında yüzde 29'a yükseliyor. Aynı oranlar, OECD ortalamasında yüzde 25’ten yüzde 28’e çıkıyor.



“MÜHENDİSLİK ALANINDAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN SAYISININ ARTMASINI AMAÇLIYORUZ”

OECD raporundaki veriler ışığında mühendislik alanlarında cinsiyet eşitsizliğinin hala önemli bir sorun olsa da Türkiye’nin bu alanda önemli bir ilerleme kaydettiğinin altınını çizen Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Bulgurcu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin mühendislik alanlarından ve mezun olan kız öğrenci sayısının OECD ortalamasının üzerine çıkması çok büyük bir başarı. Bulgurcu Vakfı olarak, STEM ve özellikle mühendislik alanında okuyan kız öğrencilerin sayısının artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizde mühendislik bölümlerin mezun olan kız öğrencilerin oranının artmasının, OECD ülkelerine de ilham olacağını düşünüyorum. Mühendislik başta olmak üzere her meslekte ve sektörde cinsiyet eşitliğini sağlamak için ortak çaba göstermeliyiz. Kadınların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarını ve kariyerlerinde istedikleri gibi ilerlemelerini sağlamak hem toplumumuzun hem de ekonomimizin daha güçlü olmasına katkı sağlayacaktır. Cinsiyet eşitsizliğinin sona ermesi ve kadınların erkeklerle denk koşullarda yer alması için herkesin destek vermesi gerekiyor. Bulgurcu Vakfı olarak, kız öğrencilere mühendislik alanlarında ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatları sunarak, başarılı olmalarını desteklemeye devam edeceğiz.”

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