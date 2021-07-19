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Gündem Türkiye'den Komşu'ya askeri hibe
Gündem

Türkiye'den Komşu'ya askeri hibe

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları (AMİBA) kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığına teknik servis araçları hibe etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 20:34:00 - 2021-07-19 20:37:58
Türkiye'den Komşu'ya askeri hibe

Başkent Tiflis'e yakın Orkhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen 4 teknik servis aracının teslim törenine, Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Giorgi Matiaşvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ve diğer yetkililer katıldı.

Burçuladze ve Yazgan'ın araçları incelemesinin ardından Albay Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama İdaresi Başkanı Albay İoseb Nokalaişvili, devir teslim tutanağını imzaladı.

"İki stratejik ortak"

Yazgan, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Gürcü ordusunun lojistik imkanların artırılmasına destek verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek sürüyor." dedi.

İki ülkenin stratejik ortak olduğuna işaret eden Yazgan, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO ile devam eden entegrasyon sürecini de desteklediğini kaydetti.

Bakan Burçuladze de ülkeler arasındaki iş birliği anlaşmasına göre, bugün Gürcü tarafa 4 aracın hibe edildiğini dile getirerek, "Bu, ülkenin hareketlilik ve karşı hareketlik imkanların güçlendirilmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Daha önce de lazer telemetreleri hibe edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etmişti.

Türkiye, Gürcistan tarafına 27 Aralık 2020'de 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.

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