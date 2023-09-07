Türkiye'den Kerkük açıklaması

MSB Kaynakları Kerkük'le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor.” ifadelerine yer verildi.