  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizler bu işe şaşırıp kaldı! Dünyanın dört bir yanından akın akın geliyorlar Türkiye Erdoğan’ın sözüyle daha da güçlendi

Türkiye o nehrin altında 40 bin ton altın buldu! Her yerden fışkırıyor, çıkarırsak tüm sorunlarımız bitecek

'Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir!'

Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması

Altın sahiplerine operasyon çekilecek! 1 gram bile altını olanların ne yapması gerektiğini duyurdu

Arap aşiretler başkaldırdı! Amerika terör örgütüne Suriye'de kalkan oldu

İstanbul’da koltuk savaşı… Kılıçdaroğlu açık ara geride

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar

OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin

Büyük İstanbul depremi beklenirken Türk profesör depreme karşı en güvenilir illeri açıkladı! İşte tam liste
Gündem Türkiye'den Kerkük açıklaması
Gündem

Türkiye'den Kerkük açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:30:00 - 2023-09-07 13:09:07
Türkiye'den Kerkük açıklaması

MSB Kaynakları Kerkük'le ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor.” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları Kerkük'le ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor.”

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı
Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Siyaset

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!
Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Gündem

Ali Babacan'ın uykusunu kaçıracak haber!

Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları
Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları

Gündem

Teröristler İstanbul'un göbeğinde! Laleli’de dehşet anları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23