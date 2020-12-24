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Gündem Türkiye'den İngiltere'ye özel uçuş izni
Gündem

Türkiye'den İngiltere'ye özel uçuş izni

İngiltere'den Türkiye'ye yapılacak olan Türk vatandaşları ve oturma izni olan yabancılar için özel izinli uçuşlar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:53:00 -
Türkiye'den İngiltere'ye özel uçuş izni

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.

Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.

Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.

Türkiye, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

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