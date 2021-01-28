Türkiye'den İHA tespit radarı alacaklar! İmzalar atıldı

RST şirketi, yapmış olduğu paylaşımda söz konusu platform için İhraç Lisansı iznini de aldığını duyurdu. Bahse konu olan açıklamada, “Başarımızı sizinle paylaşmak istedik. İHA Tespit Radar’ımız Doruk Sistemi’ni ihracatını gerçekleştirmek üzere sözleşmemizi imzalayıp, İhraç Lisansı iznimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Doruk İHA tespit radarı

DORUKİHA Tespit Radarı, kara veya deniz üzerinde bulunan ve düşük irtifada hareket eden hedeflerin tespiti için kullanılır. DORUK, tespit ve sınıflandırma fonksiyonlarını yerine getirirken, hedefe ait açı, menzil, radar kesit alanı, radyal hız, istikamet, doppler frekans spektrumu genişliği üretir ve hedeflerin harita üzerinden takibini sağlar.

Günümüzün en gelişmiş tehdit ortamlarında çok önemli bir ister olan düşük RKA’lı (Radar Kesit Alanı) hedefleri etkileyici mesafe performansı ile tespit edebilmektedir. Katı hâl yükselteci ile çalışan sistem, açık mimari yazılımı ile performansını göstermektedir. Taşınabilir ve esnektir. Benzersiz tasarımıyla her yerde kolayca çalıştırılabilir. Araba, kamyonet veya römorka kolayca entegre edilebilir. Endüstri standartlarında iletişim ara yüzünü destekler. Sağlam ve güvenilir olan sistem, yüksek MTBF ve düşük MTTR ile tüm hava koşullarında ve gece-gündüz koşullarında çalışmak için elverişli bir otonom sistemdir.

MTBF: Arızalar arasındaki ortalama süre, normal sistem çalışması sırasında mekanik veya elektronik bir sistemin doğal arızaları arasında geçen tahmini süredir.

MTTR: Ortalama tamir süresi

Temel Fonksiyonları

Kara ve deniz üzeri düşük irtifa hedef tespiti

Tespit sınıflandırması

Açı, mesafe, radar kesit alanı, radyal hız, istikamet, doppler frekans spektrum genişliği

Harita üzerinde hedef takibi

TWS (Track while scan) (Eşzamanlı hedef izleme ve hedef arama[1])

RST hakkında

Elektronik, uzay, savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren RST, 2012 yılında Ankara’da kurulmuştur.

RST, sivil ve askerî alanlarda hizmet veren çözüm odaklı bir şirket olarak ülkemizin havacılık, elektronik, uzay ve savunma alanındaki gelişmelerde daha etkin yer alması amacıyla Hacettepe Teknokent’te faaliyetlerine başlamıştır. Mühendislik ve proje yönetimi konularında tecrübe sahibi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden uzman kadrosuyla yenilikçi ve yaratıcı projelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

RST, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ileri teknolojili yazılım, donanım ve sistem çözümlerinin tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yönettiği projeler ile temel olarak, kritik sistemlerin tasarımı üzerine bağımsız ve milli bir bilgi birikimi (know-how) kazanmaya ve bu sistemlerin üretim yetkinliğine sahip olmaya odaklanmaktadır.