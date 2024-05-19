Türkiye'den flaş hamle! MİT'e oradan eleman yetişecek

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yönelik yeni yüksek lisans ve doktora programlarını duyurdu. MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, akademinin sadece istihbarat teşkilatına değil, genel olarak Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına hizmet edeceğini vurguladı. Akademinin, bilgi savaşlarına hazırlıklı olmayı amaçladığını ve çeşitli stratejik disiplinlerde eğitim vereceğini aktaran Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer, özetle şunları kaydetti:

"Yaklaşık altı ay önce açılışı duyurulan Milli İstihbarat Akademisi (MİA) basın ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Yazının başlığını akademinin fabrikayı andıran logosuna dikkat çekmek için tercih ettim. Ayrıca MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse’nin anlattıkları da logo ile büyük ölçüde örtüşüyor.

Başkan Köse akademiyi anlatmaya öncelikle kamuoyundaki yaygın “Ajan Akademisi” kanaatini düzeltmek isteyerek başladı ve mealen “Ajan yetiştirmeyeceğiz. İstihbarat alanını akademik olarak çalışıyoruz. İstihbari bir faaliyet yapmıyoruz” dedi. Köse defaatle istihbarat alanında akademik bir topluluk yetiştirmeye çalışacaklarını vurgulasa da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kurulan ve desteklenen bir organizasyon olduğu gerçeği, akademinin teşkilatın doğal uzantısı olduğu algısına neden olacaktır.

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Mayıs ayı sonunda 2024/2025 güz eğitim öğretim dönemi için başvuru koşullarını açıklayacak olan MİA, Haziran’da sadece yüksek lisans başvurularını alacak. Doktora programı daha sonra açılacak. Ancak MİA’nın yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilmek için adayların zorlu bir seçim sürecini geride bırakmaları gerekeceği anlaşılıyor. ALES ve yabancı dil puanın yüksekliğinin yanı sıra ayrıca akademinin bilimsel yeterlilik sınavını, mülakatını ve güvenlik soruşturmasını geçmeleri gerekecek. Her programa 15 öğrenci alınması ve teşkilata kontenjan ayrılması planlıyor. Bu durumda güz döneminde akademi ilk 100 öğrencisini almış olacak. (...)"