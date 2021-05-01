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Türkiye'den dost ülkeye askeri hibe
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Aktüel

Türkiye'den dost ülkeye askeri hibe

Türkiye’den Kuzey Makedonya'ya tanıtım amaçlı 7 bin 400 takım üniforma ve 1 adet tank çekicisi teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 20:02:00 -
Türkiye'den dost ülkeye askeri hibe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti başkenti Üsküp’teki İlinden Kışlasında tören düzenlendi. Söz konusu törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Türkiye’yi temsilen Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök katıldı.

Üsküp’teki İlinden Kışlasında düzenlenen törende, Türkiye ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında yürürlükte bulunan Askerî Malî İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Makedonya Ordusuna tanıtım amaçlı hibe teslimi gerçekleşti. Tören çerçevesinde, 7 bin 400 adet Gore-Tex üniforma, bir adet BMC marka tank çekicisi teslimatı yapıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görsellere göre bahse konu BMC marka tank çekicisinin, "8×8 Tuğra tank taşıyıcısı" olduğu anlaşılmaktadır.

TSK'ya 72 adetlik 8×8 Tuğra tank taşıyıcı araç teslimatı gerçekleşmişti

BMC tarafından üretilen 8×8 tank taşıyıcı Tuğra’nın 72 adetlik teslimatı, Kasım 2019’da düzenlenen törenle gerçekleştirilmişti.

BMC tarafından gerçekleştirilen kalifikasyon sürecini takiben; Tank Taşıyıcı Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk etapta 72 adet aracın teslimatı 2019 yılı içerisinde tamamlanmıştı. BMC tank taşıyıcı Tuğra’ya küresel pazarda da yoğun ilgi bulunduğu ve birçok ülke ile ihracat görüşmelerin yürütüldüğü belirtilmişti. Tank taşıyıcı Tuğra ilk olarak üzerindeki Altay Tankı ile birlikte IDEF 2019 Fuar’ında kamuoyuna tanıtılmıştı.

Şirketin öz imkan ve kabiliyetlerle geliştirdiği tank taşıyıcı Tuğra, 620 beygir gücünde motora sahiptir. BMC tank taşıyıcı Tuğra, Altay tankı da dahil olmak üzere totalde 120 ton ağırlığında yük taşıyabilmektedir. Kullanıcı personel konforunun da ön planda tutulduğu araç; geniş, ergonomik, konforlu bir sürüş olanağı ile saatte 90 kilometre hıza ulaşabilmektedir.

8×8 Tuğra tank taşıyıcı araçlar İdlib’te kullanılmıştı

BMC tarafından tasarım ve üretimi yapılan, yürür aksamı ve kabini tamamen şirketin öz imkan ve kabiliyetleri ile geliştirilip üretilen 8×8 tank taşıyıcı Tuğra’lar , Haziran 2020’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib başta olmak üzere Suriye’deki operasyon bölgelerinde aktif olarak kullanılmıştı. Türkiye-Suriye sınır bölgesinde TSK tarafından gerçekleştirilen zırhlı araç sevkiyatı işlemlerinde başarılı bir şekilde görev icra etmişti.

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