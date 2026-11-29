Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğrul Salmanoğlu, Antalya'da yaşayan bir babanın kendisine gönderdiği mesajı okuyarak 7 yaşındaki bir kız çocuğuyla babası arasında geçtiği belirtilen diyaloğu gündeme taşıdı.

“EN SONUNDA EVLADIMIN İMANINI DA ÇALDILAR”

Salmanoğlu, kendisine ulaşan babanın yaşadığı üzüntüyü anlattığı mesajında, kızının henüz 7 yaşında olduğunu belirterek aralarında geçen konuşmayı aktardığını söyledi.

“BABA, BENİM HIRSIZ OLMAMI MI İSTİYORSUN?”

Salmanoğlu'nun okuduğu mesajda küçük kızın babasına, “Baba, ben başımı bir daha kapatmayacağım” dediği, babasının nedenini sorması üzerine ise şu karşılığı verdiği aktarıldı:

“Başımı kapattırma. Başımı kapatırsam çok param olurmuş ama hırsız olurmuşum. Sen benim hırsız olmamı mı istiyorsun?”

YOLSUZLUK TARTIŞMALARININ MANEVİ FATURASI

Henüz 7 yaşındaki bir çocuğun başörtüsüyle hırsızlık arasında bağlantı kurmasının vahametine dikkat çeken Salmanoğlu, yaşananların ekonomik kayıplardan çok daha büyük bir manevi zarara yol açtığını ifade etti.

Salmanoğlu, söz konusu zararın toplumu çökertebilecek boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.