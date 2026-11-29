Soruşturmadaki zarar ve mağdur sayısının olduğundan çok daha büyük gösterilmeye çalışıldığını öne süren Karahasanoğlu, bu yöntemin geçmişte terör örgütlerinin yürüttüğü propaganda faaliyetlerine benzediğini belirtti.

FONZEDELER DE AÇIKLANSIN, FONZADELER DE

254 kişilik listenin açıklanmasını isteyenlere seslenen Karahasanoğlu, sadece bu listenin değil, bütün şüphelilerin ve fon mağdurlarının da açıklanmasını istedi.

Yüksek kazanç beklentisiyle riskli yatırımları tercih edenlerin sorumluluğunun da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

BORSA ÜZERİNDEN YENİ BİR ALGI MI OLUŞTURULUYOR?

“Hasar çok büyük” ve “Yüz binlerce yatırımcı kaçtı” manşetleriyle borsadaki toparlanmanın engellenmeye çalışıldığını öne süren Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle noktaladı:

“Yarın bunun hesabını ödemeye sıra gelince, basın özgürlüğünün arkasına saklanacağını düşünmesin.”

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