27 Kasım'da çevirimiçi bir alışveriş sitesi bünyesinde faaliyet gösteren Minoly Store adlı mağazadan ithalatçı garantili, 2 TB depolama kapasiteli Sony PlayStation 5 Pro siparişi veren bir vatandaşın 56 bin 450 liralık siparişi, 33 dakika sonra ürünün tedarik edilemediği gerekçesiyle iptal edildi. Alışveriş platformu vatandaşın, ücret iadesinin bankaya yapıldığını ve paranın en geç iki iş günü içinde kartına yansıyacağını bildirdi.

SATICIDAN TEHDİT: BAŞKA KARGO YOLLARIZ

Siparişin iptal edilmesinin ardından satıcı, platformun mesajlaşma sistemi üzerinden müşteriye şu mesajı gönderdi: "Bir daha bu fiyattan sipariş verip boş yere vakit kaybetmeyiniz. Aynı durumu yaparsanız farklı ürün yollanacak kargoya, bilginiz olsun."

Satıcının mesajını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, karşılaştığı üslup nedeniyle olayı sosyal medyadan duyurdu.

BAKANLIK DEVREDE: BURASI VICE CITY DEĞİL

Paylaşımın gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, alışveriş platformunun yetkilileriyle görüştüklerini ve tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Kaplan, GTA oyun serisine gönderme yaparak "Kimse kimseyi tehdit edemez. Burası Vice City değil." ifadelerini kullandı.

MAĞAZA KAPATILDI

Sürece ilişkin yeni bir açıklama yapan Kaplan, "Görev tamamlandı, wanted level sıfırlandı!" sözleriyle vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini duyurdu.

Esnafın çevirimiçi mağazasının kapatıldığını ve gerekli idari süreçlerin işletildiğini bildiren Kaplan, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi, haklarının korunması bizim için önemlidir. Sürecin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyor, geri bildiriminiz için teşekkür ediyoruz."