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Gündem Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi
Gündem

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürdürüleceğine ilişkin Navtex kararı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:13:00 -
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex hamlesi

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 21 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

 

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