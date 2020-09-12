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Ekonomi Türkiye'den dev tasarruf
Ekonomi

Türkiye'den dev tasarruf

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan e-belge uygulamaları sayesinde yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlendi. Böylece kağıt, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde yaklaşık 2,8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:05:00 -
Türkiye'den dev tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılı itibarıyla e-fatura uygulamasıyla hayata geçirilen e-belge uygulamaları yıllar içinde e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu (e-SMM), e-müstahsil makbuzu (e-MM), e-irsaliye, e-bilet gibi birçok yeni belgenin katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Gerek Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeler gerekse mükelleflere sağladığı avantajlar nedeniyle e-belge uygulamalarına katılım her geçen gün artarken, gelinen noktada e-fatura uygulamasından yaklaşık 300 bin, e-arşiv faturadan 281 bin, e-irsaliyeden 80 bin, e-serbest meslek makbuzundan 185 bin ve e-müstahsil makbuzu uygulamasından 24 bin vergi mükellefi yararlanıyor.

Söz konusu uygulamalarla birlikte, kağıt ortamda düzenlenen belgelerin elektronik ortama taşınmasıyla mükelleflere, kağıt, kırtasiye, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde maliyet tasarrufu sağlandığı gibi, sarf malzemelerine olan ihtiyaçların azalması dolayısıyla da çevre ve doğa korunuyor.

Uygulamanın başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 28 milyarın üzerinde belge elektronik ortamda düzenlenerek muhataplarına iletildi. Böylelikle, kağıt belge düzeninde, kağıt, yazdırma, iletme, arşivleme, muhasebeleştirme gibi tüm süreçler bakımından belge başına 10 kuruş maliyet oluşacağı değerlendirildiğinde, yaklaşık 2,8 milyar lira maliyet tasarrufu sağlandı. Ayrıca, bu tasarrufla gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması için 380 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.

 

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