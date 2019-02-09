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Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri' için uyarı: Kapatmaya davet ediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz' denildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri' için uyarı: Kapatmaya davet ediyoruz!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.

Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz.

Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
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  8. SİYASET Haberleri

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu32 dk önce
    Devletimiz ve Cumhur İttifakı Doğu Türkistan hakkında bir yol haritası acil olarak çizmesi gerek Doğu Türkistan Türk Dünyasının ve Türkiyenin beka meselesidir çünkü şeytani Akıl Sermayesini ve iş adamlarını Çine taşımıştır Çini Doğu Türkistanın gengin madenlerine sahip olmak için kan kardeşlerimizi sindirmeye çalışıyorlar sırası iyle Türk Cumhuriyetleri ve sonra Orta doğu ve Türkiyeye,,,Türkiyenin yapacağı tek şey Amerika,Avrupa ve İngiliz gibi vesayet Savaşı alt yapısını hazırlaması gerek Türkiyenın her yerde İnsan kaymağı mevcut Un bar Şeker bar Yağ bar helbayı yap o kadar,,Açıkçası Doğu Türkistan AP parti ve MHP için zor günler bekliyor ,,Medyaya burada büyük görev düşüyor,,
  • TuranTuran49 dk önce
    Uyarı fazlasıyla nazik olmuş.
  • DoktorDoktor51 dk önce
    kafir cin icin yasasin chennem. UYGURdan defol it yiyen serefsiz mahluk. HAUWEI yi derhal BOYKOT

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