Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri' için uyarı: Kapatmaya davet ediyoruz!
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz' denildi.09 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.
Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz.
Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz.
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