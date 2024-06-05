Türkiye'den çılgın altın hamlesi! Çin ve Hindistan bile bu kadarını yapamadı

Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş çeşitli soruları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri, son dönemdeki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak gösterilen merkez bankalarının altın alım davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceğiydi.

IMF ve kamuya açık kaynaklar aracılığıyla bildirilen son rakamlar, küresel altın rezervlerinin Nisan ayında net 33 ton artarak Şubat ayındaki seviyelere (27 ton) benzer bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Brüt alımlar Mart ayındaki 39 tondan 36 tona gerilemiş olsa da, brüt satışlar Nisan ayında bir önceki aya göre daha belirgin bir düşüşle 36 tondan 3 tona geriledi.

En büyük alıcı Türkiye

Nisan ayında sekiz merkez bankası altın rezervlerini bir ton veya daha fazla artırdı. Türkiye Merkez Bankası (TCMB) resmi rezervlerini 8 ton artırarak en büyük alıcı oldu. 11 ay üst üste alım yapan bankanın yıllık net alımları 38 tona ulaştı ve toplam resmi altın varlığı 578 tona yükseldi. Kazakistan Merkez Bankası 6 ton, Hindistan Merkez Bankası 6 ton, Polonya Merkez Bankası 5 ton, Singapur Para Otoritesi 4 ton, Rusya Merkez Bankası 3 ton ve Çekya Ulusal Bankası 2 ton ile ayın diğer büyük alıcıları oldu.

Çin düşüşte

Çin Merkez Bankası altın alımlarında önemli bir yavaşlama olduğunu bildirdi. Banka, altın rezervlerinin Nisan ayında 2 tonun biraz altında artarak 2 bin 264 tona yükseldiğini bildirdi. Bu, Kasım 2022'de raporlamaya yeniden başlamasından bu yana en düşük aylık artış ve Nisan ayından önceki 18 tonluk aylık ortalamanın oldukça altında.

Kayda değer brüt satışlar Özbekistan ve Ürdün Merkez Bankaları ile sınırlı kaldı. Her ikisi de altın rezervlerinde 1 tonluk düşüş bildirerek Şubat ve Mart aylarında görülen satış hızında kayda değer bir azalma kaydetti.

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Mart ayına bakıldığında, Filipinler Merkez Bankası'nın 12 tonluk satışının geç bildirilmesinin ardından ayın net alımları sadece 3 tona revize edildi. Mart ayında brüt alımlar hızla yükselen altın fiyatı karşısında nispeten sabit kalırken, brüt satışlar dört bankanın yoğun satışları sayesinde belirgin bir artış gösterdi. Bu durum, fiyat performansının bazı merkez bankalarının faaliyetleri üzerinde bir miktar etkisi olabileceğini gösteriyor.

Merkez Bankaları stoka devam ediyor

Mart ayındaki yavaşlamaya rağmen, Nisan ayında net alımlardaki ilk toparlanma, merkez bankalarının şu ana kadar altın fiyatındaki ralliyi atlattıklarını ve stratejik alım planlarına devam ettiklerini gösteriyor.

Elbette, Nisan ayına ilişkin daha fazla verinin yanı sıra Mayıs ayına ilişkin veriler de merkez bankalarının altın alımlarına yaklaşımının nasıl gelişeceğini değerlendirmek için yol gösterici olacak. Buna ek olarak, Haziran ayında Merkez Bankası Altın Anketi 2024 raporu yayınlanacak ve bu da merkez bankalarının altın konusundaki düşünceleri ve bunun ileride altın alımını nasıl etkileyebileceği hakkında detaylı bir fikir verecek.