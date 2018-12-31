Türkiye'den bor hamlesi! Rekor geldi

Toplam 3,3 milyar ton rezerviyle dünya bor yoğunluğunda yüzde 73'lük pay ile ilk sırada yer alan Türkiye, bu yıl bor madeninden rekor gelire ulaştı. Çoğunluğu ham madde ve yarı mamul olmak üzere bordan elde edilen ürünlerle 2018’de 1 milyar dolarlık ihracat sınırını aştıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu sene satış 2 milyon 420 bin tona çıktı ve Türkiye tarihi rekorunu kırdı” dedi. Bor madeninde yüksek katma değerli mamul üretecek çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Dönmez, Eti Maden İşletmelerinin, özellikle savunma sanayiinde kullanılan bor karbür gibi ürünlerle ilgili üretime geçeceğinin bilgisini verdi. Konuya ilişkin Dönmez, “Görüşmeler belirli bir noktaya geldi, inşallah en kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşmış olacağız” ifadesini kullandı.

Bor madenini katma değeri yüksek ürün haline dönüştürmek için ileri teknoloji bor karbür üretim tesisi kurulumuna yönelik Eti Maden İşletmeleri, Çin’in Dalian Jinma firması ile “teknoloji transferi mutabakatı” protokolünü geçtiğimiz haftalarda imzalamıştı. Bu sayede borun, ham madde halindeyken 200 doları bulan birim ücretinin, 40 bin dolara varan fiyatlara çıkarılıp yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu bor karbür tesisinin temelinin Balıkesir’de önümüzdeki birkaç hafta içinde atılması bekleniyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının 2018’de gerçekleştirdiği ve 2019’da hayata geçirmeyi planladığı projelerini değerlendirdi. Madencilik alanında güçlü adımlar atmaya başladıklarına dikkat çeken Dönmez, “Biz geçtiğimiz yıl 1 milyon metre sondaj yapmıştık, bu sene inşallah 1,5 milyonu bulacağız. Bunlar tarihi rekorlar, onu söyleyeyim. 1,5 milyon metre sadece MTA’nın yaptığı sondaj miktarı. Özel sektör ayrıca yapıyor” açıklamasında bulundu.

Nükleer güç santralinde gelinen son noktayla ilgili de, “Tünelin ucunda ışık gözüktü” ifadesini kullanan Dönmez, Akkuyu’da ilk üniteyi 2023’te işletmeye alma yolunda çalışmaların rayında ilerlediğini anlattı. Dönmez, Sinop’ta ise Japonların fizibilitelerini Türkiye’ye sunduklarını ve değerlendirmelerin sürdüğünü aktardı. Trakya lokasyonu üzerinde de Çinlilerle müzakerelerin devam ettiğini yineleyen Dönmez, bir santralin lisansından işletmeyi almaya kadar geçen süre ortalamasının nükleer santralde 8 yılı bulabildiğini vurguladı.

Kaynak: Yeni Şafak