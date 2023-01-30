Türkiye'den ABD'ye tam 90'dan gol! Resmen deliye döndüler

ABD yönetiminin Ukrayna'nın geleceğini düşünmediğini, Rusya ve Çin'i güçsüzleştirip yeniden tek kutuplu dünya hayali kurduğunu belirten Mehmet Barlas, "Türkiye'nin denge politikası ise bölgedeki ABD'nin çıkarları ile çatışıyor. Biden yönetiminin Türkiye ve Erdoğan hazımsızlığının başka bir açıklaması yok" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarında başlayan Rusya-NATO savaşı 1. yılına yaklaşıyor. Putin'in "Özel bir askeri operasyon" sözleriyle başlattığı bu savaşın 1 yıl süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Bugün de savaşın ne kadar süreceğini kimse kestiremiyor.

Nedenine gelince... ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank göndereceğini açıklaması ile Rus saldırıları hızlandı. Almanya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yakması barışa da Ukraynalılara da bir şey kazandırmayacak. Aksine daha fazla kan dökülmesine neden olacağı gibi barışa biraz daha uzaklaşacağız.

ABD ve Almanya'nın son hamlelerini Rusya karşılıksız bırakmıyor. Ukrayna'nın doğusuna binlerce Rus askerinin gönderileceği açıklandı. Batı ise kesinlikle askeri personel desteği vermemekte kararlı. Kış aylarında yavaşlayan savaş ilkbahar ile birlikte daha da şiddetlenecek.

ABD yönetiminin Ukrayna'nın geleceğini falan düşündüğü yok. Rusya'yı ve Çin'i güçsüzleştirip yeniden tek kutuplu dünya hayali kuruyor. Türkiye'nin denge politikası ise bölgedeki ABD'nin çıkarları ile çatışıyor. Biden yönetiminin Türkiye ve Erdoğan hazımsızlığının başka bir açıklaması yok."