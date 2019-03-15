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Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir" ifadeleri yer aldı.

15 Mart 2019 Cuma 00:03
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları 2018 Raporu ile ilgili, "ABD’nin bu yılki raporunda da ülkemizin PKK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere azılı terör örgütleriyle olan haklı mücadelesini idrak edemediğini hayal kırıklığı ile görüyoruz. Raporda, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin sağlanması için uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde yürütülen terörle mücadele çabalarımız insan hakları ihlali gibi yansıtılmıştır. Bu yaklaşımı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:03
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