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Türkiye'den ABD'ye çok net İran mesajı

Özel bir TV kanalına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin yaptırım kararı aldığı İran'la ilgili "Enerji ticaretimiz devam edecek" dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:58
Türkiye'den ABD'ye çok net İran mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de ilk sondajın birkaç ay içerisinde yapılacağını duyurdu. Dönmez, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Çin ile birlikte Trakya'da kurulacağını da söyledi. ABD'nin İran'a yaptırım kararına da değinen Dönmez, "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez, A Haber'de Murat Akgün'ün konuğu oldu. Dönmez, canlı yayında enerjide atılacak adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

"İRAN'LA İLİŞKİLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." dedi.

Dönmez, ABD'nin kararı için "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz." dedi.

"İLK SONDAJ YAPILACAK"

Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak." dedi.

Nükleer santral projeleriyle ilgili konuşan Dönmez, "Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projemiz Trakya'da. Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Enerji Enstitüsü

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:58
  1. Sinop
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Çin Halk Cumhuriyeti
  4. Fatih Dönmez
  5. Akdeniz
  6. İran
  7. Çin
  8. ABD

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280244 dk önce
    Sayın bakan ABD ile olan yeni lozan ne oldu yeni lozan.
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