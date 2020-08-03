  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'den 7 yardım kuruluşu Yemen'de 31 bin aileye kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 22:18:58 -
Türkiye'den 7 yardım kuruluşu Yemen'de 31 bin aileye kurban eti dağıttı

ADEN (AA) - Yemen'de Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye'den 7 insani yardım kuruluşunun 31 bin aileye kurban eti dağıttığı bildirildi.

Badiye Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği İdari Müdürü Adil bin Silm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yemen'e yapılan kurban yardımları hakkında bilgi verdi.

Silm, Yemen'in 9 vilayetinde 31 bin aileye kurban eti dağıtıldığını ifade ederek, yardımların 200 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Türkiye'den Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere 7 insani yardım kuruluşunun yardım dağıttığını vurgulayan Silm, yardımların ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattığını dile getirdi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı