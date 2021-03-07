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Gündem Türkiye'den 5 tarihi hamle! Devreye sokuluyor
Gündem

Türkiye'den 5 tarihi hamle! Devreye sokuluyor

Türkiye bu ay ve önümüzdeki aylarda enerji sektöründe çığır açacak olan 5 yerli üretim ve sistemi resmen hayata geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 12:33:00 -
Türkiye'den 5 tarihi hamle! Devreye sokuluyor

Türkiye ardı ardına attığı adımların meyvesini toplamaya başlıyor. Önümüzdeki aylarda enerji sektörünü yakından ilgilendiren 5 önemli yerli üretim makine ve uygulama hayata geçirilecek.

Geçtiğimiz günler Meclis KİT Komisyonu toplantısına katılan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan yerli teknoloji üretimi ve kullanımına ilişkin yürüttükleri çalışmalar ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Özcan'ın verdiği bilgiye göre bu yıl içinde devreye sokulacak yenilikler şöyle:

Yerli SCADA

Petrol ve gaz hatlarında kullanılacak yerli SCADA sistemi önümüzdeki Ağustos ayında devreye alınacak. Böylece tüm hatlarda ekipmanların kontrolünden üretimin planlanmasına kadar otomatik ve uzaktan kontrol ve gözetlemesi mümkün olacak. Sistem isteyen özel sektör kuruluşlarına da satılabilecek.

Tanklar için yerli robot

Tank temizlenmesi için yerli robot geliştirilmesi çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak ve önümüzdeki yıl kullanıma hazır hale gelecek. Projeyi BOTAŞ ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ortak yürütüyor.

Denizaltı robotları

Deniz altından geçen petrol ya da gaz boru haklarının bakım ve tamiri için yerli denizaltı robotları geliştirildi. Bunların kısa sürede kullanımı mümkün olacak. Boru hatları büyük oranda deniz yüzeyinde yer alıyor. Balıkçılar, gemiler fırtınaya yakalandığında çapalarını atıyorlar ve bunlar boru hatlarına takılıyor, hasara neden oluyor. Gemilerin üzerinden düşen konteynerlerde hatlara zarar verebiliyor. Yerli robotlar ile hatlar 7 gün 24 saat kontrol altında tutulacak. Herhangi bir problem olduğunda müdahale edilecek. Bu kontrol sayesinde problem çıkmadan önce de müdahale kabiliyeti de kazanılacak.

Kömür ocakları

Kömür ocaklarında kullanılmak üzere alev almayan motorların üretimi tamamlandı, birkaç ay içinde kullanım başlayacak. Bu motorlar motorlardan kıvılcım çıkması sonucu oluşan kazaların önüne geçmiş olacak.

Yerli motor

Petrol ve gaz boru hatlarında kullanılan motorların yerlileri geliştirildi. Motorlar bir maç içinde kullanılmaya başlanacak.

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