Türkiye'den 17 ülkeye hamsi ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden yılın 2 ayında 17 ülkeye hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Hamsi ihracatında Fransa'nın başı çektiğini ifade eden Gürdoğan, Fransa'yı Belçika ve İspanya'nın takip ettiğini aktardı.

Gürdoğan, ocak-şubat döneminde 303 tonluk hamsi dış satımı yapıldığını, bu ihracattan 1 milyon 569 bin 373 dolarlık kazanç sağlandığını söyledi.

İhracattaki ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı İsveç, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Somali'ye de hamsi satıldığını vurguladı.

Gürdoğan, ülkeden yapılan hamsi ihracatının 109 bin 628 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, kentten 2 ayda Almanya, İsveç ve Kanada'ya hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

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Geçen yıla oranla Trabzon'dan yapılan hamsi ihracatında yüzde 17'lik artış yaşandığına işaret eden Gürdoğan, hamsi ihracatının beklenilen düzeyde seyretmediğini dile getirdi.

Gürdoğan, su ürünleri ve hamsi ihracatından her dönem beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.