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Dünya Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldılar! Müslüman Kardeşler duyurdu
Dünya

Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldılar! Müslüman Kardeşler duyurdu

Müslüman Kardeşler'in Türkiye'de yayın yapan 'Mekameleen' isimli kanalı ülkedeki operasyonlarınıu durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 11:56:00 -
Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldılar! Müslüman Kardeşler duyurdu

Müslüman Kardeşler'in İstanbul merkezli yayın yapan uydu kanalı "Mekameleen", Türkiye'deki operasyonlarını sonlandırıp yurt dışına taşınacaklarını açıkladı.

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı "Mekameleen" adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldı.

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; televizyonun stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacağı aktarıldı.

İstanbul'da "Mekameleen" dışında, Müslüman Kardeşler'le bağlantılı "El-Sharq" ve "Vatan" kanallarının da büroları yer alıyor.

Ekim 2020'de darbeci Sisi yönetimi Mısır medyasına telkinde bulunarak, Türkiye hakkında doğru haber yapılmasını istemişti.

Mart 2021'de Arap basınında ortaya çıkan haberlerde; "Türkiye Mısır muhalefetine yakın kanalları kapatıyor" iddiası gündeme getirilmişti. Bu iddia Türk yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

Ancak Türk yetkililer yaptığı açıklamada bu kanallara, Mısır'daki yönetimi eleştirirken ölçülü olmaları ve basın ilkelerini aşacak şekilde kişisel saldırılar yapmamalarının telkin etmişti.

Karşılık bu ve benzeri hamlelerin ardından; Kahire-Ankara hattında normalleşme adımları atılmış, iki ülke heyetleri görüşmelere başlamıştı.

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