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Gündem Türkiye'deki Rusya vatandaşları isyan etti: Çok içiyorlar
Gündem

Türkiye'deki Rusya vatandaşları isyan etti: Çok içiyorlar

Türkiye'de yaşayan Rus turistlerin alkol aldıktan sonra taşkınlık çıkaran Almanlardan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:42:00 -
Türkiye'deki Rusya vatandaşları isyan etti: Çok içiyorlar

“Türkiye sahillerinde Ruslar ve Almanlar birbirlerinin fazla alkol almalarından ve taşkınlık yapmalarından şikayetçiler.” “Tonkosti Turizma” adlı Rus turizm portalı bu konuya yer verdi.

Habere göre, Türkiye’de tatil yapan bazı Almanlar Rus turistlerin yüksek sesle konuşmasından, şarkı söylemesinden ve aşırı rahat tavırlarından şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Rus turistlerin de bazıları Almanların çok yüksek sesle kahkaha atmalarından ve konuşmalarından, ayrıca çocuklarının her türlü davranışına müsamaha göstermelerinden yakınıyor.

Alman turistlerin, Rusların açık büfede tabaklarını yiyemeyecekleri kadar fazla yemekle doldurmalarından ve çok fazla alkol almalarından şikayetçi oldukları belirtilen haberde, Almanların da en az Ruslar kadar alkol aldığına dikkat çekildi.

Rus ve Alman turistler arasındaki başlıca farklılığın ise Rus turistlerin çok fazla bahşiş bırakmaları, ancak Almanların bu konuda çok cimri davranmaları olduğu yorumu yapılıyor.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Bu turistleri CHP'liler çok severler. CHP içeni sarhoşu sever. . sınıf vatandaşlar bunlar.

tasova

Rus isyan ediyorsa dunyanin sonu gercekten geldi. Rus Turkiye Icmeye geliyor, 200 dollar birakiyor (Italya,Fransa'ya giden turist 2000dollar birakirken), pisligini birakip gidiyor.
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