Türkiye'deki Rusya vatandaşları isyan etti: Çok içiyorlar

“Türkiye sahillerinde Ruslar ve Almanlar birbirlerinin fazla alkol almalarından ve taşkınlık yapmalarından şikayetçiler.” “Tonkosti Turizma” adlı Rus turizm portalı bu konuya yer verdi.



Habere göre, Türkiye’de tatil yapan bazı Almanlar Rus turistlerin yüksek sesle konuşmasından, şarkı söylemesinden ve aşırı rahat tavırlarından şikayetçi olduklarını dile getirdi.



Rus turistlerin de bazıları Almanların çok yüksek sesle kahkaha atmalarından ve konuşmalarından, ayrıca çocuklarının her türlü davranışına müsamaha göstermelerinden yakınıyor.



Alman turistlerin, Rusların açık büfede tabaklarını yiyemeyecekleri kadar fazla yemekle doldurmalarından ve çok fazla alkol almalarından şikayetçi oldukları belirtilen haberde, Almanların da en az Ruslar kadar alkol aldığına dikkat çekildi.



Rus ve Alman turistler arasındaki başlıca farklılığın ise Rus turistlerin çok fazla bahşiş bırakmaları, ancak Almanların bu konuda çok cimri davranmaları olduğu yorumu yapılıyor.