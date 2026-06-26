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Dünya Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD
Dünya

Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD

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Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın, İran'ın serbest bırakılacak dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri alacağına dair iddiasını yalanladı. Kalibaf "ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor, oysa sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" dedi.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.

Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutakabat metninin 11. maddesinde İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağı ve serbest bırakılan varlıkların İran Merkez Bankası tarafından belirlenen nihai alıcıya ödeme için tamamen kullanılabilir hale getirileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump ise İran ile varılan mutakabat kapsamında serbest bırakılacak Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüştü.

Trump, İran'ın paranın bir kısmıyla ABD'den mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın alacağını söylemişti.

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Yorumlar

Mehmet

Kalibaf Bey'in ABD'ye karşı sert çıkışı, bu Amerikan emperyalizminin aldığı her adımın İslam dünyası için tehlikeli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Trump gibi hainler, bize yalanlar söyleyip dondurulmuş varlıklarımızı istiyor ve karşılığında GDO'lu mamüller satmayı teklif ediyor. Kalibaf Bey'in ifadeleriyle, Amerika sadece güvensizlik ve dolanç yayıyor; bizim imanımızla yetiştirdiğimiz organik ürünlere hiç benzemiyor. Allah'ın izniyle İran, bu Amerikan oyunlarına karşı koymaya devam edecek ve İslam dünyasının haklarını savunacaktır.
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