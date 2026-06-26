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Gündem Trump'tan KAAN için kritik adım! Satış Kongre'ye bildirildi!
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Trump'tan KAAN için kritik adım! Satış Kongre'ye bildirildi!

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Trump'tan KAAN için kritik adım! Satış Kongre'ye bildirildi!

ABD'de Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışını Kongre'ye bildirdi.

ABD'de Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışını Kongre'ye bildirdi.

Yaklaşık 700 milyon dolarlık satışın gerçekleşmesi halinde, KAAN'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlarından biri karşılanmış olacak.

ABD'de Trump yönetimi, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçti. ABD basını, Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdiğini duyurdu.

 

KAAN PROJESİNDE MOTOR BAŞLIĞI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda 2016'da başlatılan KAAN projesi, ülkenin en önemli savunma sanayii hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı hedefinin merkezinde yer alan KAAN ile uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacının bir bölümünü yerli imkanlarla karşılamayı amaçlıyor. Ancak projede motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Ankara, nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

 

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI HEDEFİNDE STRATEJİK ADIM

KAAN, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme hedefinin merkezinde yer alıyor. Proje, F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi ve Türkiye'nin savaş uçağı alanında dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik önem taşıyor.

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Yorumlar

Ahmet

Trump'ın Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için F-110 jet motorları satışı konusunda harekete geçmesi, hem ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemeyi hem de Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. KAAN projesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen önemli bir proje ve bu motor satışı ile KAAN'ın ilk üretim ve test süreçlerinde kritik ihtiyaçları karşılanacak. Bu tür stratejik adımlar, hem Türk ordusunun güçlenmesine hem de uluslararası alanda Türkiye'nin güvenlik konumunu sağlamlaştırmasına katkı sağlar.
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