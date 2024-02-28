Türkiye'deki il sayısı 100'e mi çıkacak? İşte il olması beklenen ilçeler

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılması talebi yeniden tartışılmaya başlandı.

TÜİK’in nüfus sayımı sonuçları 100 binin üzerindeki ilçeleri belirlerken, il olmak için nüfus kriteri, gelişmişlik ve şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak gerekiyor. Devlet Bahçeli geçen yıl Haziran ayında, “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” demişti.

Mevcut şartlara göre il olmaya en yakın ilçeler ise şöyle:

Polatlı (122.424)-Ankara,

Tarsus (329.494)-Mersin,

İnegöl (255.032)-Bursa,

Çorlu (253.551)-Tekirdağ,

Siverek (250.100) -Şanlıurfa,

Manavgat (224.664)-Antalya,

İskenderun (246.639)-Hatay,

Akhisar (166.129)-Manisa,

Fethiye (151.474)-Muğla,

Ereğli (174.619 )-Zonguldak,

Erciş (173.203) -Van,

Edremit (121.437)-Balıkesir,

Bandırma (149.469)-Balıkesir,

Nazilli (153.879)-Aydın,

Cizre (133.908)-Şırnak,

Lüleburgaz (145.263 )-Kırklareli,

Ereğli (142.818)-Konya,

Elbistan (142.783)-Kahramanmaraş,

Ergani (126.824)-Diyarbakır,

Kozan (129.985)-Adana,

Ünye (122,597)-Ordu,

Kahta (120.378)-Adıyaman,

Midyat (108.242)-Mardin,

Yüksekova (112.826)-Hakkari