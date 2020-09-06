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Teknoloji Türkiye'deki fosil ağaç kalıntıları 160 milyon yıllık
Teknoloji

Türkiye'deki fosil ağaç kalıntıları 160 milyon yıllık

Fosil ağaçlar açısından 18-23 milyon yıl öncesine ait geniş bir yelpaze bulunan Türkiye'de taşlaşmış ağaç kalıntıları 160 milyon yıl önce yaşayan arokaryalara kadar uzanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:47:00 -
Türkiye'deki fosil ağaç kalıntıları 160 milyon yıllık

Oluşması milyonlarca yıl süren ve geçmiş jeolojik dönemlerdeki iklim ve bitki türleri hakkında bilgi alınabilen fosil ormanlarından ilki, Bolu Seben'de dikilen taşlaşmış ağaçlardan oluşuyor.

Seben'in yanında -Türkiye'de Çamlıdere Ankara ve Beypazarı, Manisa-Osmançal, Bolu-Kuzca, Tokat ve Zile ve Erzurum da Trakya bölgesindeki taşlaşmış ağaç örneklerine dikkat çekiyor.

Tespit edilen bu fosil ağaçları, günümüzde modernleşen çam, defne, selvi, sekoya, buhur, söğüt, palmiye ve kavak gibi türlerin atalarını oluşturmaktadır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botanik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'in geçtiğimiz günlerde keşfettiği Beypazarı-Doğanyurt köyünde bulunan fosil ağaçları da 18-23 milyon yıl öncesine tarihleniyor.

Yine Akkemik'in çalışmaları ile Tokat Zile'de yaklaşık 41 milyon yıl önce yaşamış tropikal yağmur ormanlarının fosil ağaçları ve Erzurum ile Gümüşhane arasında 160 milyon yıl öncesine ait taşlaşmış arokaria ağacı fosilleri, geçmiş jeolojik dönemler hakkında bilgi vermektedir.

Zile'deki fosiller 41 milyon yıl öncesine dayanıyor

Akkemik, yaklaşık 18-20 milyon yıl önceki erken Miyosen dönemini kapsayan örneklerin dikili halde bulunduğunu belirterek, Bolu'nun Kuzca ilçesine bağlı Kuzca köyünde de fosil ağaçları bulunduğunu belirtti.

Akkemik, Ankara Çamlıdere'de fosil ağaçlarının bulunduğu yerin jeopark ilan edildiğini, yamaçtaki her taşın ağaç fosillerinden oluştuğunu, burada sekoyaların da görüldüğünü belirtti.

Akkemik, Manisa-Osmancalı'daki fosil ormanında çam grubu, ceviz ve ladin tipi ağaçların bulunduğunu belirterek, Tokat Zile'de yeni keşfedilen fosil ağaçlarının da dikkat çekici olduğunu belirtti.

40-41 milyon yıllık fosil ağaçlarının tropikal yağmur ormanlarına örnek olduğunu ifade eden Akkemik, "İklimin çok elverişli olduğu bir dönem. Kıyı kesimlerinde yetişen bir çam türü belirledik. Yine defne ailesinden tamamen farklı bir ağaç. Bugün bu ağacın modern türleri yağmur ormanlarında görülüyor. "diye konuştu.

Erzurum'daki oltu taşının aslında bir ağaç olduğunu ve geçmişinin 65 milyon yıl öncesine dayandığını belirten Akkemik, şöyle devam etti:

"Erzurum Gümüşhane'de çalıştığım bir yerde alınan fosil ağaç örnekleri 160 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bunlar, Şili ve Avustralya'nın güney yarımkürede modern arokaria türleri olarak bulundu. Arokarya, kuzey yarımkürede yaşayan bir ağaçtır. 65 milyon yıl öncesine kadar. "Bunun dünyadaki en genç temsilcisi Erzurum'daki oltu taşıdır. Aynı tür ağaçlar Kuzey Amerika, Rusya ve Gürcistan'daki Arizona Fosil Ormanı'nda yaklaşık 200 milyon yıl öncesine dayanıyor. "

Ünal Akkemik, Beypazarı'nın Doğanyurt köyünde fosil orman tipinde taşlaşmış ağaçlar bulunduğunu belirterek, köylülerin ihbarı üzerine örnekler aldığını söyledi. Köy yakınlarında patlatılmış bir taş ocağı yapılacağını belirten Akkemik, "Bu hem köyün su kaynağına hem de 18-23 milyon yıl öncesine ait ağaç fosillerine zarar verecektir." Dedi. 

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