Türkiye’deki çalışanlar, dijital becerileriyle gelirlerinin %35 artabileceğine inanıyor

Çalışanlar yeni dijital beceriler edinmenin ve mevcut becerilerini geliştirmenin öneminin farkında. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde genel olarak çalışanların %79'u ücretli veya ücretsiz dijital okuryazarlık eğitimlerini kendi başlarına almaya çalışıyor. Anket sonuçlarına göre Türkiye'de bu oran %81 düzeyinde.

Dijital beceri eksikliği hem gelir kaybına yol açıyor hem işyerini riske sokuyor

Dijital becerilerin eksikliği sadece kişinin kariyerini sekteye uğratıp ek gelirden mahrum bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda istihdam edildiği kurumun siber güvenliği için de ciddi riskler oluşturuyor. 'İnsan güvenlik duvarı' siber olaylara karşı en önemli savunmalardan birini simgeliyor. Çünkü çalışanlar kimlik avı bağlantısını açabiliyor, kurumsal cihaza fidye yazılımı indirebiliyor ve tüm bunlar şirkette mali kayba ve itibar kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her seviyedeki çalışan uygun BT ve siber güvenlik eğitimi almalı.

“Günümüzde dijital beceriler kariyer gelişiminin temelini oluşturuyor”

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar şunları söyledi: "Günümüzde dijital beceriler kariyer gelişiminin temelini oluşturuyor. İşverenler bireysel becerilerin geliştirilmesiyle kurumsal siber güvenlik arasındaki sinerjiyi unutmamalı. Şirketler, çalışanları için BT ve siber güvenlik eğitimlerine yatırım yaptıklarında yalnızca çalışanlarının refahını önemseyen işverenler olarak itibarlarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal altyapının siber güvenliğinin artmasına da katkıda bulunurlar. Kaspersky Automated Security Awareness Platform gibi özel çözümler, her iki hedefe de etkili bir şekilde ulaşılmasına yardımcı oluyor."

Dijital becerilerinizi nasıl artırabilirsiniz?

Kaspersky uzmanları, çalışanların dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için şunları öneriyor:

İşiniz için en çok hangi dijital becerilere ihtiyaç duyulduğunu anlamak adına düzenli kontroller yapın.

Çalışanların becerilerini geliştirebilmeleri için siber okuryazarlık kursları ve eğitimleri düzenleyin. Çalışanları siber güvenlikle ilgili konularda eğitmeye yardımcı olacak çevrimiçi öğrenme aracı Kaspersky Automated Security Awareness Platform kullanın.

Çalışanların kimlik avı, dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları gibi gündemdeki siber tehditleri ve bunları nasıl fark edip önleyeceklerini bildiklerinden emin olun.

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