Türkiye’de Yılın Otomobili yarışında sürpriz liste!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışında aday otomobiller belli oldu. Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 aday model ödül için yarışacak.

OGD üyelerinden oluşan uzman otomotiv gazetecileri, mayıs ayında gerçekleştirecekleri test sürüşleri ve puanlama süreci sonunda 7 finalist modeli belirleyecek. Finalistler arasından yapılacak son oylama ile “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilecek. Kazanan model, haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak.

Ana ödülün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

2026 aday listesi

2026 yılında “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şunlar oldu:

“Alpine A290, Audi A6, Audi Q5, Audi Q3, BMW X3, BMW iX3, BMW X5, BMW X7, BYD Atto 2, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Capri, Ford Explorer, Jeep Compass, Honda Prelude, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, Mercedes-Benz CLA, MG 7, Opel Frontera, Omoda 7, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupe, Renault 5, Renault Clio, Togg T10F, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron, Volvo EX30.”

Listede elektrikli modeller dikkat çekiyor

Bu yıl adaylar arasında elektrikli modellerin ağırlığı dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli modellerin yanı sıra hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçeneği olan otomobiller var.

Aday modellerin elektrikli seçeneği olan modellerin fazla olması, Türkiye pazarında yeni model lansmanlarında elektrifikasyonun giderek daha belirgin bir yer edindiğine işaret ediyor.

“Seçim süreci her zamankinden daha zorlu geçecek”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, sektörde büyük bir heyecan yaratan Türkiye’de Yılın Otomobili seçimlerinin, yalnızca Türkiye’de değil, markaların yurt dışındaki merkezleri tarafından da yakından takip edildiğini belirtti.

Bu yıl elektrikli aday sayısının da fazla olduğuna dikkati çeken Sandık, şu değerlendirmede bulundu: “Tüm aday otomobiller kendi segmentlerinde iddialı ve güçlü modeller. Bu nedenle seçim süreci her zamankinden daha zorlu geçecek. Özellikle elektrikli ve hibrit seçeneklerin artması, rekabeti farklı bir boyuta taşıdı. Farklı segmentlerden çok sayıda yenilikçi model yarışıyor. Ana ödülün yanı sıra diğer kategoriler de sektör tarafından yakından izleniyor. Bu tablo, OGD’nin ve Yılın Otomobili organizasyonunun ulaştığı etkiyi gösteriyor.”

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları destekleriyle gerçekleşiyor.