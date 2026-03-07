Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit
İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.
ABD, İsrail ve İran savaşı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.
İRAN: AZERBAYCAN'I UYARIYORUZ
A Haber İran muhabiri Ekber Karabağ'ın canlı yayında yaptığı açıklamaya göre; İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Azerbaycan'ı uyarıyoruz. Siyonistleri bölgeden kovun.
