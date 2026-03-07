  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit
Dünya

Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit

İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.

ABD, İsrail ve İran savaşı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.

 

İRAN: AZERBAYCAN'I UYARIYORUZ

A Haber İran muhabiri Ekber Karabağ'ın canlı yayında yaptığı açıklamaya göre; İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Azerbaycan'ı uyarıyoruz. Siyonistleri bölgeden kovun.

Ayrıntılar geliyor...

