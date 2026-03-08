Kazada öldü sanılan adam 7 yıl sonra başka ülkede bulundu!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tam 7 yıl önce İspanya’da geçirdiği korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Alessandro Rossi, ailesi tarafından yasla uğurlanmış ve resmi kayıtlara "ölü" olarak geçmişti. Ancak hikâye, beklenmedik bir şekilde, binlerce kilometre uzaktaki Brezilya’da bambaşka bir boyuta evrildi.

Tam 7 yıl önce İspanya’da geçirdiği korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybettiği sanılan Alessandro Rossi, ailesi tarafından yasla uğurlanmış ve resmi kayıtlara "ölü" olarak geçmişti. Ancak hikâye, beklenmedik bir şekilde, binlerce kilometre uzaktaki Brezilya’da bambaşka bir boyuta evrildi.

 

Şaşkınlık Yaratan Tesadüf

Brezilya polisinin, Rio de Janeiro sokaklarında yaptığı rutin bir kimlik kontrolü sırasında, sistemde kayıp şahıslar listesinde olduğu tespit edilen Rossi’nin, İspanya’daki resmi kayıtlarda "7 yıl önce vefat etmiş" görünen kişiyle aynı olduğu anlaşıldı.

Olayın şaşırtıcı detayları:

Kimlik Karmaşası: 2019 yılındaki kazanın ardından, olay yerindeki ağır hasar nedeniyle kimlik tespiti hatalı yapılmış, yanlış bir cenaze Rossi ailesine teslim edilmişti.

İzini Kaybettirmişti: Kazadan yara almadan kurtulan ancak kişisel sorunları nedeniyle yeni bir hayata başlamaya karar veren Rossi, kimliğini terk ederek Brezilya'ya yerleşmişti.

Gerçek Ortaya Çıktı: Brezilya makamlarının İspanyol yetkililerle iletişime geçmesiyle, yapılan DNA testleri "mezardaki kişi" ile "hayattaki Rossi"nin farklı insanlar olduğunu kanıtladı.

 

Hukuki Bir Düğüm

7 yıldır "hayalet" gibi yaşayan Alessandro Rossi, ülkesine iade edildi. Ancak şimdi hem İspanyol makamlarını hem de ailesini, resmi olarak "ölü" statüsünde olan birinin yasal haklarının nasıl iade edileceği ve 7 yıl süren bu trajikomik hatanın nasıl telafi edileceği sorusu bekliyor.

