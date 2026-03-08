  • İSTANBUL
Cimri müşterilere dayanamadı: Camına astığı yazıyı görenler şaşırıyor!
Hatay'da 30 yıldır terzilik yapan Niyazi Altınöz, kendisiyle sürekli pazarlık yapmaya çalışan müşterilerden bıktığı için camına yazdığı yazıyla gündem oldu.

Antakya ilçesi kent merkezinde bulunan prefabrik çarşıda terzilik yapan Niyazi Altınöz, pazarlık yapan müşterilerinden bıktı. Esnaf Altınöz, müşterilere laf geçiremeyince çareyi dükkanına yazı asmakta buldu, ortaya renkli görüntüler çıktı. Altınöz, depremin ardından açtığı iş yerinde 3 yıldır mesleğini sürdürüyor. Esnaflık yaparak 30 yıldır ekmek parasını kazanan Altınöz, meslek hayatında binlerce insanla muhattap oldu ve hizmet etti.

"KEFENE CEP DİKİLİR" Toplumda klasikleşen pazarlık anlayışına çözüm bulmak isteyen ve cimri müşterilerine sık sık sözlü olarak kefenin cebi olmadığını hatırlatan Altınöz, son olaraksa çözümü, iş yerinin camına "Kefene cep dikilir" yazmakta buldu. Yazdığı yazıyla vatandaşların ilgi odağı olan Altınöz, yazıyı görenlere de yazının cimri müşteriler için yazıldığını her defasında yeniden anlatıyor. Altınöz, kefenin cebi varmışçasına cimrilik yapanların inadına yazıyı kaldırmayacağını söyledi.

"CİMRİ İNSANLAR İÇİN BU YZIYI ASTIM" Camda asılı olan yazının ilgi odağı olduğunu söyleyen terzi Niyazi Altınöz, "30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Giysileri kısaltma ve daraltma yapıyoruz. 'Kefene cep dikilir' yazısını cimriler için yaptım. Bazı müşterilerimizin içinde çok cimriler var, ben de onlara kefenin cebi yok diyorum. Bunu sürekli söylediğim için bu yazıyı yazma gereği duydum. Müşteriler tarafından ilginç karşılanıyor. 'Kefene cep dikilir diyen bir terzi var' diyerek iş yerime geliyorlar. İş yerime gelip bu yazıyı neden yazdığımı soruyorlar. İnsanların bazılarının komiğine gelirken bazılarının da çok hoşuna gidiyor. Yazının fotoğrafını çeken çok oluyor. Kefene cep dikmek isteyen olmadı, kefenler dikişsiz olur ve dikişler normalde olmaması lazım. Normalde kefenin cebi olmaz ama cimri insanlar için bu yazıyı yazdım. Çevremizde çok cimri insanlar var. Paralarını öbür dünyaya götüreceklerini zannediyorlar. Ben de onlar için 'kefene cep dikilir' yazısını yazdım. Böyle bir sipariş geleceğini sanmam, bu yazı çok ilgi çekti. Bu yazıyı görüp fotoğraf çekiyorlar ve güzel bir tebessüm ediyorlar. Bu davranışlar da benim hoşuma gidiyor. Cimrilere inat yazıyı kaldırmayacağım" dedi.

GÖRENLER ŞAŞIP KALIYOR İlk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade eden Talip Duman, yazılanın haklılığını doğru bularak "Yazıda 'kefene cep dikilir' yazıyor. İlk yazıyı gördüğümde şaşırdım ve kefenin cebi var mıymış dedim. Benim bildiğim kadarıyla kefenin cebi yok, kimse ölürken bir şey götüremiyor. Boşuna kimse dünyada bir şey biriktirmesin.

Esnafımız da biliyor kefenin cebinin olmadığını ama bazı insanlar buradaki birikimlerini götürmek isteyenler oluyor, terzi abi de onlara istinaden yazmıştır diye düşünüyorum. Bu yazı çok ilginçti ve benim dikkatimi çekti. İnsanlar kefenin cebinin olmasını isterler, çünkü ölünce yanında bir şeyler götürmek isteyenler var. O tür insanlar için güzel olur. Kefenin cebi olursa ben de bir şeyler biriktirip götüreyim diye düşünüyorum. Öbür tarafta harcarız ama bunun gerçekliği yok. Herkesin gideceği yer belli" şeklinde konuştu./

