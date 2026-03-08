Tahran’dan Esir Asker İddiası, Washington’da Panik: ABD kayıplarını gizliyor mu?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü sıcak atmosferde, Tahran’dan dünya kamuoyunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ellerinde esir ABD askerleri olduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

Laricani, Washington’un bu durumu örtbas etmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ederek kamuoyunu yanıltıyor. Tüm bu nafile çabalara rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamayacaklar."

CENTCOM YALANLAMA YARIŞINA GİRDİ

İran’dan gelen bu sarsıcı iddiaya ABD cephesinden yanıt gecikmedi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu haberi jet hızıyla yalanladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, yaptığı açıklamada İran yönetimini suçlayarak, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu iddia da bu dezenformasyonun açık bir örneğidir" dedi.

KAYIPLARINI GİZLİYORLAR MI?

Bölgedeki çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, CENTCOM daha önce İran’daki savaşta 6 ABD askerinin öldüğünü resmen duyurmuştu. Ancak Laricani’nin açıklamaları, ABD’nin sahada verdiği gerçek kayıpları ve esir sayısını dünya kamuoyundan gizlediği yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi.