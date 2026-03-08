Şi Cinping'den Orduya 'Sadakat' Muhtırası: Çin Ordusunda Büyük Temizlik!
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordudaki yolsuzluk ve ihanet şebekelerine karşı savaş açtı. Üst düzey generallerden bakanlara kadar uzanan tasfiye dalgasında komuta kademesi adeta sil baştan yazılıyor.
"Orduda Yerleri Yok"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) genel kurulunda orduya yönelik çok sert mesajlar verdi. Yolsuzlukla mücadele adı altında yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Şi, ideolojik bağlılık konusunda taviz verilmeyeceğini ilan etti.
İHANETE VE YOLSUZLUĞA GEÇİT YOK
Xinhua haber ajansının aktardığına göre Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) ve kolluk kuvvetleri temsilcilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Partiye olan bağlılığını gizleyenlerin ve yolsuzluk batağına saplanmış isimlerin orduda barınmasına izin verilmemelidir. Bu amansız mücadele sonuna kadar sürdürülecektir."
Meclisteki Koltuklar Boş Kaldı
Yürütülen temizlik harekatının boyutları, resmi rakamlara da yansıdı. 2023 yılında ÇUHK bünyesindeki askeri delege sayısı 281 iken, ardı arkası kesilmeyen tasfiyelerin ardından bu sayı 243’e geriledi. Birçok üst düzey ismin akıbeti ise hala gizemini koruyor.
KRİTİK BİRİMLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmaların odağında özellikle stratejik birimler yer alıyor:
- 2023: Nükleer ve uzun menzilli füzelerden sorumlu Roket Kuvvetleri hedef alındı.
- 2024: Askeri modernizasyon ve donanımdan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi operasyonların merkezi oldu.
Bakanlar ve Generaller Birer Birer Gidiyor
Soruşturmalar neticesinde Çin ordusunun zirvesi neredeyse tamamen değişti. İşte tasfiye edilen o kritik isimler:
- Eski Savunma Bakanları: Vey Fınghı ve Li Şangfu, rüşvet suçlamasıyla hem ordudan hem de partiden ihraç edildi.
- Merkezi Askeri Komisyon (MAK): Komisyonun ikinci ismi Orgeneral Hı Veydong ve Oramiral Miao Hua görevden uzaklaştırıldı.
- Zirvedeki İsimler: Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ve en kıdemli asker olan Orgeneral Cang Youşia hakkında da soruşturma süreçleri başlatıldı.
Operasyonlar 2026’da da Hız Kesmedi
Temizlik harekatı şubat ve mart aylarında da devam etti. 26 Şubat’ta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming dahil 9 generalin meclis üyeliklerine son verilirken; 2 Mart’ta eski komutan Han Veyguo ve iki emekli generalin danışma meclisi (ÇHSDK) üyelikleri iptal edildi. Bu son hamlelerle birlikte, orduyu yöneten komuta kademesinin neredeyse tamamı tasfiye edilmiş oldu.