Şi Cinping'den Orduya 'Sadakat' Muhtırası: Çin Ordusunda Büyük Temizlik!

"Orduda Yerleri Yok"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) genel kurulunda orduya yönelik çok sert mesajlar verdi. Yolsuzlukla mücadele adı altında yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Şi, ideolojik bağlılık konusunda taviz verilmeyeceğini ilan etti.

İHANETE VE YOLSUZLUĞA GEÇİT YOK

Xinhua haber ajansının aktardığına göre Şi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) ve kolluk kuvvetleri temsilcilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Partiye olan bağlılığını gizleyenlerin ve yolsuzluk batağına saplanmış isimlerin orduda barınmasına izin verilmemelidir. Bu amansız mücadele sonuna kadar sürdürülecektir."

Meclisteki Koltuklar Boş Kaldı

Yürütülen temizlik harekatının boyutları, resmi rakamlara da yansıdı. 2023 yılında ÇUHK bünyesindeki askeri delege sayısı 281 iken, ardı arkası kesilmeyen tasfiyelerin ardından bu sayı 243’e geriledi. Birçok üst düzey ismin akıbeti ise hala gizemini koruyor.

KRİTİK BİRİMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmaların odağında özellikle stratejik birimler yer alıyor:

2023: Nükleer ve uzun menzilli füzelerden sorumlu Roket Kuvvetleri hedef alındı.

Nükleer ve uzun menzilli füzelerden sorumlu Roket Kuvvetleri hedef alındı. 2024: Askeri modernizasyon ve donanımdan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi operasyonların merkezi oldu.

Bakanlar ve Generaller Birer Birer Gidiyor

Soruşturmalar neticesinde Çin ordusunun zirvesi neredeyse tamamen değişti. İşte tasfiye edilen o kritik isimler:

Eski Savunma Bakanları: Vey Fınghı ve Li Şangfu, rüşvet suçlamasıyla hem ordudan hem de partiden ihraç edildi.

Vey Fınghı ve Li Şangfu, rüşvet suçlamasıyla hem ordudan hem de partiden ihraç edildi. Merkezi Askeri Komisyon (MAK): Komisyonun ikinci ismi Orgeneral Hı Veydong ve Oramiral Miao Hua görevden uzaklaştırıldı.

Komisyonun ikinci ismi Orgeneral Hı Veydong ve Oramiral Miao Hua görevden uzaklaştırıldı. Zirvedeki İsimler: Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ve en kıdemli asker olan Orgeneral Cang Youşia hakkında da soruşturma süreçleri başlatıldı.

Operasyonlar 2026’da da Hız Kesmedi

Temizlik harekatı şubat ve mart aylarında da devam etti. 26 Şubat’ta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming dahil 9 generalin meclis üyeliklerine son verilirken; 2 Mart’ta eski komutan Han Veyguo ve iki emekli generalin danışma meclisi (ÇHSDK) üyelikleri iptal edildi. Bu son hamlelerle birlikte, orduyu yöneten komuta kademesinin neredeyse tamamı tasfiye edilmiş oldu.