Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Vatandaşlar, sosyal medyada elden ele paylaştıkları siyonist çifti vatandaş Klodya Medina Halfon’un Türkiye’deki faaliyetlerine ve açıklamalarına yönelik devletten tedbir almasını istiyor.

KENDİ KAFASINA GÖRE İSTANBUL’DA GÜVENLİK ALANLARI İLAN EDİYOR!

Klodya Medina Halfon, Türkiye’deki faaliyetlerini yerel halktan ve denetimden gizlemek için sadece İbranice yayınlar ve çağrılar yapıyor. İbranice üzerinden yaptığı bu gizli çağrılarla Türkiye’deki siyonistleri bir araya toplamaya çalışıyor. İstanbul’da bir otelde yönetici olduğunu ve İsrail vatandaşlarını buraya yönlendirdiğini belirten Halfon, “İstanbul’da özel koruma kalkanımız var” diyerek devletten bağımsız güvenlik alanları ilan ediyor. İsmini gizli tuttuğu bir oteli “güvenli bölge” (safe house) olarak kullanıp siyonistleri buraya yönlendiriyor. Siyonist HalfonTürkiye’de ticari işletmesi var. Ülkemize gelen siyonistlere rehberlik yapıyor.

“BİZ BURADA ÇOK KALABALIK BİR GRUBUZ KİMSE BİZİ YIKAMAZ”

İsrail’den gelen gruplarla birlikte İstanbul’da çektiği videolarda “Biz burada çok kalabalık bir grubuz”, “Kimse bizi yıkamaz, göklerde bizi koruyan bir babamız var”, “Biz güçlüyüz” mesajları vererek İstanbul'un göbeğinde açıkça 5. Kol faaliyeti yürütüyor. Devletin resmi kolluk kuvvetlerini hiçe sayıp kendi emir-komuta zinciriyle denetim dışı bir yapı oluşturuyor. Vatandaşlar, İstanbul’da İsrail vatandaşlarına özel güvenlik alanları ilan eden Klodya Medina Halfon ve birlikte hareket ettiği savaş suçlusu siyonistler hakkında güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almasını istiyor.