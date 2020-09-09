  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi
Ekonomi

Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

Türkiye'den yılın 8 ayında 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası ihraç edildi - En fazla ihracat Irak'a yapılırken Almanya, Suudi Arabistan ve Hollanda'ya dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:04:58 -
Türkiye'de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, başta Bursa'nın Karacabey Ovası olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçaların 8 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,37 artış görüldü.

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı.

Türkiye'den en fazla salça ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak'a 8 ayda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 63,35'ini oluşturdu.

İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda yüzde 162 artış yaşandı. Almanya'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde yapılan 3 milyon 552 bin dolarlık ihracat, bu senenin aynı döneminde 9 milyon 315 bin dolar oldu.

Sektörün önemli pazarlarından Japonya'ya ihracat da yüzde 11,34 artışla 3 milyon 620 bin dolardan, 4 milyon 30 bin dolara yükseldi.

- Suudi Arabistan'a yüzde 174, Hollanda'ya yüzde 328 artış

Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 268 bin dolarlık ürün gönderilen Hollanda'ya yapılan dış satım ise yüzde 328 artarak 1 milyon 148 bin dolara ulaştı.

Bu arada, yılın 8 ayında ABD'ye 1 milyon 873 bin, İsveç'e 1 milyon 416 bin, Libya'ya 1 milyon 201 bin, Suriye'ye 1 milyon 25 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı
Dünya

Yunanistan'ı sarsan Erdoğan çıkışı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası yaptığı küstah hamlelerle bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan'da muhalefet..
Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim
Gündem

Bergüzar Korel isyan etti: Hepinizi ifşa edeceğim

SMA hastaları için yardım çağrılarıyla gündeme gelen oyuncu Bergüzar Korel, bazı ünlü isimlerin yardıma muhtaç olan SMA hastalarından paylaş..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı