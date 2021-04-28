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Sağlık Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?
Sağlık

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?

Hangi şehirlerde Hindistan mutasyonu var? Türkiye’de yaygın olarak İngiliz mutasyonu görülüyor. Çift mutasyon olarak da bilinen Hindistan varyantının ülkemize gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Türkiye’de Hindistan varyantı var mı? Hindistan mutasyonu hangi şehirlerimizde var?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:23:00 -
Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?

Koronavirüs salgınında bir yıl sona ermeden pek çok ülkeden mutasyon haberleri geldi. RNA virüslerinin mutasyonu uğramasının son derece doğal olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Ülkemizde İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları gözlendi. Son günlerde Hindistan’da çift mutasyon görüldüğü ve bu varyantın daha riskli olduğu ifade ediliyor. Peki, Türkiye’de Hint varyantı var mı?

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Hindistan varyantına rastlandığını açıkladı. Bakan Koca, “Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir" dedi.

Hindistan hangi korona aşısını yapıyor?
Hindistan hangi korona aşısını yapıyor?

Dünya

Hindistan hangi korona aşısını yapıyor?

 

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