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Teknoloji Türkiye’de hangi akıllı telefon markaları üretim yapacak?
Teknoloji

Türkiye’de hangi akıllı telefon markaları üretim yapacak?

Türkiye, telefon markalarının gözdesi haline gelirken birçok telefon markası Türkiye'de üretim yapmak için hazırlıklara başladı. Türkiye, yabancı üreticilere teşvik sağlaması üzerine birçok üretici için Türkiye gözde ülke haline gelmeye başladı. Peki, Türkiye’de hangi akıllı telefon markaları üretim yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:56:00 -
Türkiye’de hangi akıllı telefon markaları üretim yapacak?

Ucuz iş gücü nedeniyle dünyadaki üretimin büyük bir kısmı Çin'de gerçekleşmektedir. Apple ve Samsung gibi büyük firmalar üretimlerini Çin'de yapıyordu.

Türkiye, yabancı üreticilere teşvik sağlamaya başladı. Bunun üzerine birçok teknoloji markası Türkiye'de üretim yapma kararı aldı.

Türkiye’de hangi akıllı telefon markaları üretim yapacak?

Türkiye'de üretim yapacağını duyuran ilk firmalardan Oppo ve Samsung'dan sonra Tecno, TCL ve Xiaomi de Türkiye'de üretim yapacaklarını duyurdu.

Birçok marka Türkiye'yi tercih etmeye başlarken ilerideki dönemlerde Avrupa pazarına girmek isteyen markalar da Türkiye'de üretim yapma kararı alacağı bekleniyor.

Türkiye'nin tercih edilmesinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Ancak en önemli sebeplerden birisi Türkiye'nin coğrafi konumu olmaktadır. Çin'de üretilen bir telefonun dünyaya çabuk dağıtılması biraz zor olmakta. Türkiye, coğrafi konumu sayesinde hem Asya hem de Avrupa kıtasının merkezi bölgesinde bulunyor.

Türkiye'de üretimi yapılan bir ürün çok daha kısa sürede Avrupa'ya ithal edilebilecek.

Döviz kurundan ötürü Türkiye'de ucuz iş gücü olacağını da belirtmek gerekiyor. Ucuz iş gücü nedeniyle birçok ülke Türkiye'yi tercih etmesi bekleniyor.

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