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Yerel Türkiye'de görüldü! Dünyanın en zehirlisi
Yerel

Türkiye'de görüldü! Dünyanın en zehirlisi

Dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engerek yılanları Şanlıurfa'da görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:15:00 -

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu. Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu.

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